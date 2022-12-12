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Кто вышел в 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре

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11 декабря завершились игры 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. В первом четвертьфинале сборная Хорватии сенсационно выбила бразильцев, считавшихся одними из главных фаворитов турнира. Лионель Месси и его сборная Аргентины в серии пенальти одолела голландцев. Сборная Марокко преподнесла еще одну громкую сенсацию — после того как она выбила в 1/8 финала испанцев, ей удалось отправить домой и португальцев. Последними полуфиналистами стали французы, обыгравшие в четвертьфинале сборную Англии — 2:1.

Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, обладатель кубка определится 18 декабря.

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