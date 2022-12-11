Главные новости недели в Нижегородской области к 11 декабря

Газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в Заволжье утром 5 декабря. Пострадавших нет, разрушены межквартирные перегородки. Жители восьми квартир — 22 человека, включая восемь детей — пока не могут вернуться домой. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

«Швабе-Спецавто» представило бронеавтомобиль скорой помощи, который начали выпускать в Нижнем Новгороде. Машина предназначена для эвакуации и оказания помощи раненым в полевых условиях.

Программу капремонта домов в Нижнем Новгороде сократят по финансовым причинам. Будут ли отремонтированы многоквартирные дома, на которые не хватило денег, не уточняется. Чтобы пополнить бюджет Фонда капремонта, с 1 января 2023 года в регионе повысят размер взноса на 17% — до 8 руб. за 1 кв. м жилья.

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать встречные иски участников строительства «Школы 800»: спецзастройщика «Дирекция по строительству» и ООО «ППК "Просвещение"» — концессионера-заказчика школы. Стороны требуют друг от друга по 167–200 млн руб. задолженности и неустойки за проектные и генподрядные услуги.

Более 4 тыс. нижегородцев подписали онлайн-петицию за отмену новой маршрутной сети, которую тестируют с конца августа 2022 года. Центр развития транспортных систем отреагировал на эту активность, сообщив, что автобусы задерживаются из-за дефицита водителей, а саму сеть еще не утвердили.

Креативный директор IT-компании AGIMA Григорий Коченов выпал с балкона, пока в его квартире проходил обыск. Он скончался на месте. По данным Telegram-каналов NiMash и 112, обыск проводили по делу о детской порнографии.

Главные новости Нижегородской области читайте в нашем Telegram-канале