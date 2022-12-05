Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Заволжье

После взрыва газа и разрушения квартирных перегородок в многоквартирном жилом доме в Заволжье возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СУ СК.

Газ взорвался утром 5 декабря в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по проспекту Дзержинского, 45. Жильцов в пострадавших квартирах на момент инцидента не было – взрослые находились на работе, дети в школе. Из дома эвакуировали 18 жильцов, они разместились у родственников. За медицинской помощью никто не обращался, уточнили в минздраве.

Специалисты оценивают состояние здания. По предварительным данным, несущие конструкции дома не пострадали. Если это подтвердится, то к концу дня 5 декабря жители подъезда смогут вернуться в квартиры.

Андрей Репин