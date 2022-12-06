«Швабе-Спецавто» представило бронеавтомобиль скорой помощи

Расположенная в Нижнем Новгороде компания «Швабе-Спецавто» (холдинг «Швабе» Ростеха) представила бронированную модель «скорой помощи». Автомобиль предназначен для эвакуации и оказания помощи раненым в полевых условиях. Его презентовали на выставке Российской недели здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Швабе» Фото: «Швабе»

Спецавтомобиль разработан на базе белорусской модели МАЗ по соглашению с заводом «Брестмаш». В его создании принимали участие врачи службы скорой помощи. Как пояснили в холдинге, особенность машины заключается в полном бронировании сталью особой марки – от корпуса до внутренних элементов. Усиленную защиту имеют панели салона, щит мотора, топливный бак и аккумуляторные батареи.

«Автомобиль ориентирован на решение спецзадач в сложных условиях эксплуатации. Важно, что в производстве непосредственное участие приняли действующие врачи. Именно поэтому каждая деталь в этом транспорте продумана с учетом всех возможных сценариев и нюансов их высокоответственной работы»,– сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Производство «Швабе-Спецавто» запустили в Нижнем Новгороде в феврале 2022 года, осенью компания анонсировала выпуск бронированных «скорых». Кроме медицинских автомобилей, предприятие собирает машины для перевозки детей и инвалидов. Всего на площадке планируется выпускать до 5 тыс. спецавтомобилей в год.

Иван Сергеев