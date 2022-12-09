МИД РФ: США начали заполнять вакансии ответственных за выдачу виз в своем российском посольстве

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что власти США начали заполнять вакансии в своем российском посольстве, которые ответственны за выдачу виз. По его словам, теперь у США нет поводов отказывать в визовом обслуживании «по надуманным причинам».

«Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшие какое-то время назад, заполнены, ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит»,— сказал господин Рябков на сессии клуба «Валдай». При этом господин Песков не исключил, что власти США захотят понизить уровень дипломатических отношений с Россией.

Посольство США в России перестало выдавать россиянам визы в мае 2021 года из-за высылки дипломатов и запрета нанимать на работу в посольство граждан России и третьих стран. В октябре того же года США рекомендовали оформлять визы в Польше. Однако с сентябре 2022 года Польша прекратила выдавать россиянам визы и запретила им въезжать в шенгенскую зону. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что США занимаются поиском страны для выдачи россиянам иммиграционных виз.

Анастасия Ларина