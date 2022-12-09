Рябков сообщил о встрече представителей внешнеполитических ведомств России и США в Стамбуле

В Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В ходе переговоров обсуждаются вопросы работы посольств и «раздражители» в двусторонних отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, действительно, в Стамбуле проходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения "раздражителей" в двусторонних отношений. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами по этой теме»,— сказал Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по РБК).

Последняя встреча представителей России и США прошла 14 ноября в Анкаре. На ней директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждали вопросы ядерной безопасности.

Также с 29 ноября по 6 декабря в Каире должны были пройти переговоры России и США по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Встреча была перенесена по инициативе России на более поздний срок. Сергей Рябков утверждал, что переговоры отложили, потому что США не хотели считаться с приоритетами и сигналами Москвы.

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