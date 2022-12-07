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Коммерсантъ FM
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В Москве суточное число новых случаев COVID-19 выросло почти вдвое

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1727 случаев заражения коронавирусом. Это на 79,3% больше, чем накануне (963). Число суточных госпитализаций составило 193 — на 19,1% больше предыдущего показателя (162), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По всей России выявили 6935 случаев заражения коронавирусом — на 3,6% больше, чем днем ранее (6690). Число суточных госпитализаций в стране составило 1556 — на 5,7% выше предыдущего показателя (1471). За сутки в России умерли 58 заболевших, что на одного человека меньше, чем вчера (59). Больше всего умерших было в Москве (17) и Санкт-Петербурге (17). Общее число умерших достигло 392 400. За день выздоровели 6794 человека, всего — 21 037 111.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это на 11,6% больше, чем ранее. Рост заболеваемости отмечается в 57 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что ситуация находится под контролем.

О снижении продаж противовирусных препаратов — в публикации «Ъ» «Аптеки отдышались перед гриппом».

Лаура Кеффер

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