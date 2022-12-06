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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла почти на четверть

За прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей, сообщил Роспотребнадзор. Помимо гриппа люди болеют риновирусами (13,3%), РС-вирусами (12,0%), метапневмовирусами (10,1%) и аденовирусами (7,2%).

Прививки сделали более 72,4 млн россиян (49,5% населения). В пятерку регионов--лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Тува (61,5%), Чечня (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%) и ЯНАО (59,1%).

Также было зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19 — на 11,6% больше, чем ранее. Рост заболеваемости отмечается в 57 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Глава Минздрава Михаил Мурашко еще на прошлой неделе сообщил о росте числа заболевших коронавирусом и ОРВИ. Он заверил, что ситуация находится под контролем. По итогам октября продажи в аптеках противовирусных препаратов временно сократились.

Подробности — в материале «Ъ» «Аптеки отдышались перед гриппом».

Лаура Кеффер

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