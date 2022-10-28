16,8 процента составил спад объема контейнерных перевозок в сентябре 2022 года, сообщил один из крупнейших контейнерных операторов в РФ FESCO, это новое ухудшение динамики (см. график). Импортные перевозки снизились на 10% год к году (но восстанавливаются), падение экспортных — усугубилось до 31%, транзитные — упали на 22%, внутренние — на 2%, но по сравнению с августом выросли на 4%, говорится в сообщении оператора, это совпадает с данными о динамике промпроизводства в РФ (см. “Ъ” от 27 октября). В итоге с начала года контейнерный рынок РФ сократился на 15,8% к тому же периоду 2021 года (до 4,074 млн TEU), импорт снизился на 15%, транзит — на 22%, экспорт — на 22%, внутренние перевозки выросли на 1%.