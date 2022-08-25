НХЛ катится на восток

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом игроков (NHLPA) намеревается возобновить престижный коммерческий турнир — Кубок мира. Соревнование планируется провести в феврале 2024 года сразу на двух континентах — в Северной Америке и Европе. Там примут участие десять сильнейших национальных сборных, которые, в отличие от двух последних зимних Олимпиад, усилят главные звезды НХЛ. Вопрос о том, войдет ли в число команд-участниц сборная России, остается, правда, пока без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters

Одной из главных спортивных новостей четверга стало известие о том, что НХЛ готовится возродить хоккейный Кубок мира — коммерческий супертурнир с участием сильнейших сборных. Лига, намеревающаяся выкроить под турнир более двух недель, планирует провести его в феврале 2024 года на территории двух континентов — Северной Америки и Европы.

Вообще-то это довольно старый чемпионат, который организовывался лигой еще в 1970-е годы, но имел тогда другое название — Кубок Канады. Розыгрыш уже Кубка мира, который по степени престижности часто ставят в один ряд с олимпийским хоккейным турниром или мировым первенством, проводился всего три раза, причем с огромными паузами. Сначала в 1996 году, потом в 2004-м, а затем — более десяти лет спустя — только в 2016-м. Раз от раза формат соревнований претерпевал существенные изменения: менялись регламент, перечень участников (в 2004 году, например, наряду с национальными сборными соревновались объединенная европейская команда и молодежная североамериканская), правила.

Теперь турнир ждет очередная трансформация.

Кубок мира 2024 года будет, по сообщению НХЛ, включать, в отличие от всех предыдущих, квалификационный раунд. Вырастет, соответственно, и число участников: с восьми команд, как это было раньше, до десяти.

Заместитель главы НХЛ Билл Дейли отметил, что в этот список гарантированно попадут сборные хоккейных держав: понятно, что речь идет прежде всего о сборных США, Канады, Финляндии, Чехии, Швеции и, возможно, командах Словакии и Германии.

Окажется ли в числе участников российская команда — большой вопрос, по которому, отрезал Билл Дейли, «по-прежнему существует неопределенность». Он, естественно, в очередной раз повторил, что позиция НХЛ по российско-украинскому кризису остается неизменной и совпадает с позицией Международной федерации хоккея на льду (IIHF), что с Россией лига никаких деловых отношений в настоящий момент не имеет и так далее. Однако шанс, что руководство НХЛ все же решит допустить до Кубка мира отечественных игроков, есть.

НХЛ, вопреки изоляционному тренду, заданному Международным олимпийским комитетом в марте текущего года, не стала тогда отказываться от российских игроков, число которых в минувшем сезоне достигало пятидесяти. Объяснялось это очень просто: без российских суперзвезд вроде Александра Овечкина, Артемия Панарина, Евгения Малкина, Кирилла Капризова, Никиты Кучерова, Игоря Шестеркина, Андрея Василевского, Сергея Бобровского и других чемпионат сильно потерял бы в зрелищности, что привело бы впоследствии к финансовым потерям. А представить НХЛ без этих игроков так же сложно, как сложно представить Кубок мира без участия одной из сильнейших команд.

Екатерина Ремизова