Лавров выразил председателю ОБСЕ обеспокоенность эскалацией в Донбассе

Глава российского МИДа Сергей Лавров по телефону обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Господин Лавров выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Донбассе, обострившегося в конце марта, и возложил вину на Украину. Российский министр отметил, что Москва хочет урегулировать конфликт только мирным путем.

Разговор министров состоялся по просьбе шведской стороны, говорится в пресс-релизе МИД РФ. Основное внимание министры уделили обсуждению ситуации на юго-востоке Украины. «С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска»,— сообщили в российском ведомстве.

Во время разговора Сергей Лавров подтвердил заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта «исключительно мирным путем» и на основе «минских соглашений». Глава МИД РФ выразил надежду, что председательствующая в ОБСЕ Швеция приложит усилия, чтобы добиться от Украины «строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий». «От Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры»,— добавили в министерстве.

За последние несколько месяцев количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло в десять раз. В Кремле назвали ситуацию на Украине опасной для России и считают условием деэскалации отказ Киева от провокаций. Киев отрицает подготовку силовой операции по возвращению Донбасса.

О попытках урегулировать кризис читайте в материале “Ъ” «"Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия"».