Минск заявил о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и РФ

Североатлантический альянс продолжает наращивать активность у границ России и Белоруссии, заявил начальник Генштаба белорусских ВС Виктор Гулевич. По его словам, НАТО, в частности, развертывает у российско-белорусской границы разведывательные центры.

Действия альянса обсуждались на заседании Военного комитета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего в Москве. На встрече господин Гулевич рассказал «о продолжении активности блока НАТО у границ России и Беларуси и связанных с этим процессов»: развертывании разведывательных центров и центров перевозок, а также совершенствовании объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, сообщает пресс-служба белорусского Генштаба.

О том, что граничащие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность, в сентябре 2020 года говорил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин. В апреле МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности на Украине. Минобороны России в ответ на действия альянса провело внезапную проверку боевой готовности военных.

Об отношениях России и НАТО читайте в материале “Ъ” «Депрессивный блок НАТО».