Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Вслед за решением властей США компания Johnson & Johnson объявила о том, что отложила применение своей вакцины от COVID-19 в Европе. Несколько часов назад лекарственный регулятор США рекомендовал приостановить вакцинацию этим препаратом из-за случаев тромбоза у нескольких привитых. Администрация Белого дома заявила, что приостановка применения препарата не скажется на темпах вакцинации населения.

«Мы приняли решение заранее отложить развертывание нашей вакцины в Европе»,— говорится в сообщении компании. Несколько дней назад Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало проверку на предмет возможных осложнений у привитых этой вакциной.

Как ранее заявило управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA), редкие осложнения были зафиксированы у шести привившихся вакциной Johnson & Johnson. В основном это женщины от 18 до 48 лет. Осложнения у них проявились на вторую неделю после вакцинации.

Всего, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США вакцину Johnson & Johnson получили около 7 млн человек.