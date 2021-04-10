Кукурузу для попкорна могут освободить от экспортных пошлин

Минэкономики предложило исключить лопающуюся кукурузу из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта, введенных правительством. Лопающаяся кукуруза используется для производства попкорна, более 50% производимой продукции поставляется за рубеж.

«Предлагаемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на наращивание объемов производства и экспорта кукурузы лопающейся»,— указывают авторы проекта постановления.

В пояснительной записке сказано, что объем потребления попкорна в России составляет около 13 тыс. тонн в год, из них до 3 тыс. тонн импортируется в Россию. Общий объем производства лопающейся кукурузы в стране составляет около 30 тыс. тонн в год, основной рынок сбыта — зарубежные страны. Мировая цена на кукурузу — около $500 за тонну.

С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу по €10 и €25 соответственно. Со 2 июня в отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет, при цене выше $200, пошлина составит 70% от разницы мировой и базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Зерновой союз просил президента Владимира Путина не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна.