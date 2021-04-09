Депутаты прекратили полномочия мэра Майкопа из-за уголовных дел

Совет народных депутатов Майкопа проголосовал за досрочное прекращение полномочий главы города Андрея Гетманова. Его обвиняют в вымогательстве и подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

С 10 апреля исполнять обязанности главы города будет первый замглавы администрации Сергей Стельмах, говорится в сообщении на сайте совета. В течение 10 дней депутаты должны принять решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Главу Майкопа задержали 24 марта. По версии следствия, в 2018 году Андрей Гетманов с помощью угроз вынудил знакомого предпринимателя обменяться с ним земельными участками, при этом предприниматель якобы потерял на сделке 5 млн руб. Мэра арестовали на два месяца.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «Мэр Майкопа предложил неравный обмен».