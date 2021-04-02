Главу Майкопа заподозрили в незаконном хранении боеприпасов

Следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Адыгее. Господин Гетманов уже находится под арестом по делу о вымогательстве.

По данным следствия, не позднее 24 марта 2021 года господин Гетманов незаконно купил и хранил у себя дома боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их обнаружили и изъявили во время обыска в доме чиновника. Оперативные мероприятия проводились в рамках дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), ранее возбужденного в отношении главы города.

О первом уголовном деле в отношении Андрея Гетманова стало известно 24 марта. В рамках расследования было установлено, что в мае 2018 года он пригласил в служебный кабинет предпринимателя, работающего в области сельского хозяйства. Мэр якобы потребовал от агрария совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района, но имеющими неравнозначную площадь и стоимость. Разница в цене участков составила более 5 млн руб.

Предприниматель, по данным следствия, отказался от невыгодной для него сделки, однако Андрей Гетманов якобы стал угрожать ему применением физической расправы вплоть до убийства.

СУ СКР Адыгеи сообщил, что по первому уголовному делу чиновнику предъявлено обвинение, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уголовные дела соединены в одно производство.

В настоящее время обязанности главы Майкопа исполняет первый вице-мэр Сергей Стельмах, он курирует сферу образования, культуры, физкультуры и спорта, управление по опеке и попечительству.

Подробнее о первом деле — в публикации “Ъ” «Мэр Майкопа предложил неравный обмен».

Алексей Белянин, Краснодар