Путин после переговоров с Пашиняном обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с учетом прошедших накануне российско-армянских переговоров.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года… При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне»,— указано на сайте президента России.

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла 7 апреля в Москве. Господин Пашинян по итогам встречи назвал ее результативной. Стороны договорились о поставках в Армению вакцины от коронавируса «Спутник V». В ходе встречи стороны также обсудили вопрос обмена пленными с Азербайджаном. До этого с российским президентом встретился оппонент господина Пашиняна, бывший президент Армении Роберт Кочарян.

О роли встречи в политической репутации Никола Пашиняна — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».