Роспотребнадзор выявил нарушения у 70% поставщиков продуктов питания в школы

У почти 70% поставщиков продуктов питания в школы выявлены нарушения санитарных норм, сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков и в 24 тыс. школ.

«Что у нас вызывает особую тревогу, что почти 70% поставщиков пищевых продуктов также нарушают требования санитарного законодательства. К сожалению, мы не видим динамику улучшения. Если по школам мы видим улучшение, то по поставщикам пищевых продуктов, к сожалению, (нарушения.— “Ъ”) не уменьшаются: они как были, так и есть»,— сказала госпожа Шевкун на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся (цитата по ТАСС).

Из презентации Ирины Шевкун следует, что нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков. Они преимущественно касаются сопроводительной документации, маркировки продуктов, условий и сроков их хранения, транспортировки и несоответствия по показателям качества.

Кроме того, Роспотребнадзор нашел нарушения в 24 тыс. школ. «К сожалению, мы видим, что все равно продолжают выявляться нарушения. Вот 74% проверенных школ, у которых были выявлены все-таки нарушения. Я сегодня не буду называть субъекты... каждый знает свои проблемы»,— сообщила Ирина Шевкун. Вместе с тем охват горячим питанием учащихся начальных классов во всех регионах в 2020–2021 годах достиг 99,8%, тогда как в прошлом году только 18 субъектов достигали показателя в 100%.

Напомним, в январе генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку организации питания детей в детских садах и школах. Это связано с участившимися случаями отравления детей, отметили в ведомстве.

Отметим, что с 1 января 2021 года в России начали действовать новые СанПиНы для школ, детских садов и лагерей. Эксперты раскритиковали новые требования: если соблюдать их буквально, туристические палатки придется обложить кафельной плиткой, а закупленные в рамках нацпроекта ноутбуки для школьников списывать в утиль, считают они.

Подробности — в материале “Ъ” «Палатки, ноутбуки и кафельная плитка».