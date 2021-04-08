СПЧ проверит информацию о вспышке туберкулеза в колонии Навального

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) проверит информацию о заболеваемости туберкулезом в покровской колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. На прошлой неделе у оппозиционного политика выявили признаки респираторного заболевания. Он утверждал, что в его колонии произошла вспышка туберкулеза.

Эту тему подняли на встрече главы СПЧ со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Господин Фадеев пообещал проверить информацию. «Если это так, то это событие безотносительно Навального, тем более что колония в Покрове считается образцовой. В 1990-х годах была страшная эпидемия туберкулеза в местах лишения свободы»,— заявил глава СПЧ (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что «никто не игнорировал проблемы Навального». В марте оппозиционер начал жаловаться на боли в спине и ухудшение самочувствия, позднее врачи нашли у него две грыжи. «Во Владимире был консилиум врачей, который рассматривал результаты анализов, МРТ… Я не знаю, есть ли еще заключенные в Покрове, которых так же быстро отвезли в областную больницу сделать МРТ»,— сказал Валерий Фадеев.

Напомним, в 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев, он отбывает срок в ИК-2 города Покров во Владимирской области. Политик утверждает, что в колонии ему не обеспечивают должного лечения, а также не допускают к нему личного врача. Из-за этого с 31 марта он объявил голодовку.

О состоянии здоровья оппозиционера читайте в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».