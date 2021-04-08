ФАС и ЦБ согласовали покупку банка «Восточный» Совкомбанком

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк согласовали покупку Совкомбанком акций банка «Восточный». В марте Совкомбанк подписал с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций «Восточного». На ведущих акционеров приходится 91,6% акций банка. Сумма сделки не раскрывается.

Согласно пресс-релизу «Восточного», в рамках сделки председателем правления банка назначен бывший зампред правления Кирилл Соколов. После закрытия сделки он займется вопросами интеграции и присоединения «Восточного» к Совкомбанку.

Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить «Восточный» в течение 12–18 месяцев. Напомним, банк «Восточный» был в состоянии корпоративного конфликта между ведущими акционерами Evison Holdings (Baring Vostok) и «Финвижн» больше двух лет. В конце октября 2020 года они заключили мировое соглашение.

Подробнее о слиянии читайте в материале “Ъ” «"Восточный" интерес Совкомбанка».