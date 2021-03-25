Совкомбанк приобретает акции «Восточного» у ведущих акционеров

Совкомбанк подтвердил подписание с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка «Восточный». На ведущих акционеров приходится 91,6% акций банка. Планируется, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12–18 месяцев.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отметил, что в результате сделки банк усилит «позиции в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность» продуктов и услуг, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. В настоящее время Совкомбанк располагает 2,3 тыс. отделений и мини-офисов в 988 населенных пунктах. Банк «Восточный» имеет 570 офисов, большинство из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе.

Директор «Финвижн Холдингс» Юрий Гусев отмечает, что перед сделкой была проделана «большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов». Старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева приветствует Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка «Восточный».

Банк «Восточный» был в состоянии корпоративного конфликта между ведущими акционерами Evison Holdings (Baring Vostok) и «Финвижн» больше двух лет. В конце октября 2020 года они подписали мировое соглашение. Однако до сих пор рассматривается уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и шести его коллег. Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты дела организовали незаконную выдачу «Восточным» подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств. Никто из обвиняемых не признает вину.

Подробнее о слиянии читайте в публикации “Ъ” «"Восточный" интерес Совкомбанка».

Отдел финансов