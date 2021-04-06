Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Украину на фоне обострения ситуации в Донбассе. На данный момент Москву разочаровывает реакция США и Запада на поведение Киева, добавил он.

«К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве на уровне лидеров или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром (цитата по «РИА Новости»).

Министр заявил, что Москву разочаровывают действия западных коллег в связи с наращиванием Киевом военной инфраструктуры в Донбассе. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает. По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях»,— сказал он.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР в десять раз, ситуация обострилась и на границе с непризнанной ДНР. Киев заявляет о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы, и призвал усилить санкции.

Подробнее об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».