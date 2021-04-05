Путин позвонил президенту Аргентины, заразившемуся COVID-19 после прививки «Спутником V»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, который заразился коронавирусом. В январе господин Фернандес сделал прививку российской вакциной «Спутник V». После того, как стало известно о его болезни, разработчик препарата сказал, что вакцинация не исключает заражения, но позволяет избежать тяжелого течения COVID-19.

В ходе беседы Владимир Путин пожелал аргентинскому коллеге «скорейшего и полного выздоровления», сообщается на сайте президента РФ. Господин Фернандес заявил, что благодаря «Спутнику V» коронавирус у него протекает в легкой форме. Также во время разговора высоко оценили содействие России в борьбе с распространением COVID-19, была выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве двух стран, в том числе по поставкам «Спутника V» в Аргентину, говорится в пресс-релизе.

В Кремле не уточнили, по чьей инициативе состоялся разговор. Аргентинское радио 750.am со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщило: «Альберто Фернандесу позвонил его российский коллега Владимир Путин».

Как передает радиостанция, у президента Аргентины коронавирус протекает бессимптомно. Альберто Фернандес попросил президента РФ «гарантировать регулярные поставки» российских вакцин в Аргентину. В ответ на это господин Путин «пообещал, что вакцины будут поставляться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», а также пригласил аргентинского президента посетить Россию.

Президент Аргентины сдал ПЦР-тест 3 апреля после того, как у него поднялась температура до 37,3°C. В тот же день у него подтвердился коронавирус. Несмотря на это он призвал сограждан вакцинироваться: по его мнению, если бы он не привился, то после заражения ему «было бы очень плохо». Разработчик «Спутника V» — Центр имени Гамалеи говорил, что эффективность вакцины составляет около 92%, и препарат на 100% защищает от тяжелых симптомов заболевания.

О распространении российской вакцины за рубежом — в материале “Ъ” «То, что Козак прописал».