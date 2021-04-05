Суд отложил рассмотрение дела Соболь на 12 апреля

Перовский райсуд Москвы отложил рассмотрение дела юриста ФБК (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь, обвиняемой в незаконном проникновении в квартиру. На сегодняшнем заседании госпожа Соболь отказалась от услуг адвоката, рассмотрение дела решили перенести на 12 апреля.

Во время заседания юрист ФБК вела видеосъемку, хотя суд запретил ей это делать. По требованию прокурора судья постановила удалить Любовь Соболь из зала суда. Перед уходом госпожа Соболь заявила, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина. Суд сначала отказался откладывать заседание из-за отсутствия письменного заявления об отказе обвиняемой от адвоката, передает «Медиазона». После перерыва Любовь Соболь вернули в зал суда, где она на камеру зачитала свое заявление.

«В связи с невозможностью продолжения процесса судебное заседание отложено»,— огласила решение судья (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат юриста ФБК подтвердил, что она отказалась от его услуг. «Любовь прислала СМС, что отказалась от моей помощи, так как "не хочет участвовать в этом цирке даже через адвоката". Также передала мне письменное ходатайство с отказом»,— написал он в Twitter.

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря, ей грозит до двух лет лишения свободы. Дело возбудили после ее попытки поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный считает участником своего предполагаемого отравления. Следствие утверждает, что госпожа Соболь нанесла «телесные повреждения» потерпевшей.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».