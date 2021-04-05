Соболь удалили с заседания суда за отказ выключить камеру

Юриста ФБК (включен в реестр иноагентов) Любовь Соболь удалили из зала заседаний Перовского райсуда Москвы, где рассматривается возбужденное в отношении нее дело о незаконном проникновении в квартиру. Соответствующее решение приняла судья Инна Шилободина по запросу прокурора. Госпоже Соболь разрешат вернуться в суд, чтобы выступить с последним словом.

Любовь Соболь вела видеосъемку слушания, потерпевшие выступали против. Суд решил, что съемка «может привести к нарушению семейной тайны потерпевших», и в ходатайстве о проведении съемки было отказано, однако госпожа Соболь решению суда не подчинилась. Она сказала, что запрет на съемку не обоснован и противоречит Конституции РФ, передает «Медиазона». Прокурор попросил привлечь девушку за нарушение ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

«Учитывая, что Любовь Соболь не подчиняется законным требованиям председательствующего судьи, суд постановляет удалить Любовь Эдуардовну с процесса до окончания прений»,— заявила судья Инна Шелободина (цитата по «РИА Новости»).

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря. Причиной стала ее попытка поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что госпожа Соболь нанесла «телесные повреждения» потерпевшей, а «незаконное проникновение» также причинило ей «моральный вред».

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».