Обвинение: Соболь нанесла травму женщине при незаконном вторжении в квартиру

Юрист ФБК (включен в реестр иноагентов) Любовь Соболь нанесла «телесные повреждения» потерпевшей по делу о незаконном проникновении в квартиру, говорится в тексте обвинительного заключения. Кроме того, «незаконное проникновение нанесло ей моральный вред», сказано в документе.

«В день совершения преступления Соболь заметила курьера, после чего ввела его в заблуждение, рассказав, что в квартире находится ее сын. Курьер согласился и взял Соболь с собой. После этого она ворвалась в прихожую, сдавила руку потерпевшей Субботиной и, несмотря на ее сопротивление, проникла в квартиру номер 37. Там она обошла чужое жилище, сняла его помещения на телефон и покинула квартиру. У потерпевшей Субботиной обнаружили телесные повреждения, а незаконное проникновение нанесло ей моральный вред»,— говорится в обвинительном заключении, которое зачитал в суде представитель прокуратуры (цитата по ТАСС). Обвинение также считает, что госпожа Соболь рассчитывала с помощью съемки напугать тех, кто находится в квартире, а также повысить интерес к себе.

Госпожа Соболь ведет видеосъемку слушания, проходящего в Перовском райсуде. Судья Инна Шелободина попросила ее убрать камеру, однако юрист отказалась.

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря. Причиной стала ее попытка поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы. Юрист находится под домашним арестом, однако ей разрешили ходить в церковь и забирать ребенка из школы. В марте суд направил ее дело на новое рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».