Находящейся под домашним арестом Соболь разрешили посещать церковь и школу

Следователь разрешил юристу ФБК (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь, находящейся под домашним арестом, ходить в церковь и забирать ребенка из школы, заявил журналистам ее адвокат Владимир Воронин. Госпожа Соболь находится под арестом по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

21 марта Любовь Соболь несмотря на запрет посетила свой районный православный храм. За полтора месяца до этого она подавала следователю соответствующее ходатайство, но изначально получила отказ. Теперь следствие решило разрешить ей ходить в храмы, рассказал ее адвокат.

«Моей подзащитной Соболь… следователь разрешил посещать храм, забирать детей из школы, а также дал "добро" на однократный визит к нотариусу»,— сообщил Владимир Воронин (цитата по ТАСС).

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря. Причиной стала ее попытка поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы. В марте суд направил ее дело на новое рассмотрение.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».