Дело Соболь о проникновении в жилище направили на новое рассмотрение

Перовский районный суд Москвы отправил на новое рассмотрение в мировой суд уголовное дело против юриста ФБК (включен в реестр иноагентов) Любови Соболь, сообщает пресс-служба суда. Госпожу Соболь обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Дело направлено на новое рассмотрение по жалобе прокурора из-за технической ошибки.

«Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Дело будет рассматриваться в том же составе, мировым судьей судебного участка № 276 района Новокосино г. Москвы»,— сообщила пресс-служба.

Уголовное дело против Любови Соболь завели 25 декабря. Причиной стала ее попытка поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего предполагаемого отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы.

Рассмотрение дела в Перовском районном суде Москвы должно было начаться 10 марта, но было отложено. Мировая судья, назначавшая заседание, перепутала часть статьи (указала ч. 1 вместо ч. 2, подразумевающей применение насилия или с угрозу его применения). Прокурор указал на ошибку и подал апелляцию.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не отделается испугом».