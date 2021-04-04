В Москве 5 апреля суд рассмотрит апелляцию на продление ареста экс-схимонаха Сергия

Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты на решение Басманного районного суда о продлении ареста экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) на три месяца — до 28 мая. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Защита отца Сергия», заседание состоится 5 апреля в 11:45.

Напомним, бывший клирик был задержан во время штурма Среднеуральского женская монастыря, духовником которого остается, несмотря на решение церковного суда о лишении его сана и отлучения от церкви. Под арестом отец Сергий находится с 29 декабря 2020 года. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»).

Свою вину экс-схимонах Сергий не признает, от показаний сторона защиты пока отказывается. Они настаивают на том, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Ранее адвокаты бывшего клирика, ссылаясь на данные монастыря и слова отца Сергия, сообщили о том, что после решения церковного суда обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схимонах заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования Среднеуральского монастыря.

Помимо этого, епархия через суд пытается получить право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия). Епархия уже добилась права собственности на один из храмов. Всего епархия хочет оформить на себя 14 зданий.