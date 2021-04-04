«РИА Новости»: в российском модуле МКС нашли еще три возможных места утечки

Космонавты на борту МКС обнаружили новые возможные места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. По информации агентства, места утечки уже загерметизировали.

«На этой неделе космонавты обнаружили еще три возможных места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" и по рекомендации наземных специалистов в пятницу и субботу наложили на них несколько слоев герметика»,— сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время космонавты планируют проверить герметичность промежуточной камеры «Звезды», чтобы понять, устранена ли утечка.

За последний год утечка воздуха на МКС фиксировалась несколько раз. В октябре 2020 года космонавты обнаружили место утечки. Им оказалась промежуточная камера российского модуля «Звезда». Трещина была временно заделана. Позднее стало известно, что в российском модуле может быть как минимум шесть трещин, из-за которых продолжается утечка воздуха. «Роскосмос» исключил, что причиной образования трещин может быть усталость металла станции: срок работы МКС продлили до 2028 года.

О проблеме на МКС — в материале “Ъ FM” «Российский модуль дал трещины».