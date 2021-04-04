Греция продлила разрешение на въезд 4 тыс. россиян в неделю

Греция продлила действие ранее принятого разрешения на въезд до 4 тыс. россиян в неделю. Решение министерств опубликовано в «Газете правительства», передает «РИА Новости». Новое постановление будет действовать до утра 19 апреля.

Авиасообщение между Грецией и Россией было прекращено весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. В сентябре Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю. С 22 марта число было увеличено до 4 тыс.

Для перелета в Грецию нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Авиакомпании должны проверять свидетельство об этом перед посадкой. Также за день до прибытия нужно заполнить форму с контактными данными. В аэропорту в Греции выборочно делают тесты на коронавирус.

Россия возобновила авиасообщение больше чем с 20 государствами. С 1 апреля открыты направления в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

О возобновлении авиасообщения — в материале “Ъ” «Россиянам приоткрывается ЕС».