В Ростове-на-Дону заработают еще два мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Со 2 апреля в Ростове начнут работать еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса: в торговом центре «Талер» по ул. Зорге, 33 и в гипермаркете «Лента» по ул. Доватора, 267. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По пунктам пункты будут работать с 15:00 до 20:00, а по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 18:00. В прививочных пунктах будут работать сотрудники из городской поликлиники № 42.

Напомним, в Ростове уже работают пять мобильных пункта вакцинации от коронавируса: в ТЦ «Золотой Вавилон», в ТЦ «Мегамаг», в ТРК «Сокол», в универмаге «Солнышко» и в ТЦ «Астор».

Наталья Шинкарева