В Ростове открылся еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В торговом центре «Астор» на пр-кте Буденновском, 49/97 в Ростове-на-Дону заработал еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации города.

Прививочный пункт будет работать с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 12:00 до 19:00. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, в Ростове уже работают четыре мобильных пункта вакцинации от коронавируса: в ТЦ «Золотой Вавилон», в ТЦ «Мегамаг», в ТРК «Сокол» и в универмаге «Солнышко».

Наталья Шинкарева