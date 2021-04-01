В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Свыше 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве, сообщила пресс-служба комплекса социального развития столицы. Москвичи могут бесплатно сдать анализ по предварительной записи в одной поликлиник города.

«Всего в Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией»,— сообщила пресс-служба (цитата по mos.ru).

Тест обязательно должны сдавать люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и те, кто живет вместе с зараженными COVID-19. Также тестирование нужно проходить пациентам неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

30 марта комплекс социального развития столицы сообщил, что около 1 тыс. человек заболели COVID-19 после вакцинации вторым компонентом. С начала пандемии коронавирусом в столице заразились 1 028 891 человек, умерли 16 707. Сегодня, 1 апреля, в стране завершился обязательный дистанционный режим для работников старше 65 лет.

Подробнее о снятии ограничений в Москве — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».