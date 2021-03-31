«Спартак» покидает финансовый директор, работавший в клубе с 2006 года

Финансовый директор «Спартака» Юрий Денисевич покидает свой пост по соглашению сторон, сообщил глава департамента московского футбольного клуба по связям с общественностью Антон Фетисов. Господин Денисевич работал в клубе с 2006 года.

«Денисевич покидает "Спартак" по обоюдному согласию сторон. Сейчас он дорабатывает и передает дела. Должность финансового директора сохранится, о том, кто займет его место, мы сообщим. Никаких претензий к нему нет, только слова благодарности»,— приводит слова господина Фетисова «РИА Новости».

Напомним, «Спартак» показал крупнейшие потери за 17 лет. Чистый убыток клуба увеличился почти в два с половиной раза и составил 1,93 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Наш футбол ждет кризис только в случае серьезных проблем с экономикой».