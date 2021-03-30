«Наш футбол ждет кризис только в случае серьезных проблем с экономикой»

Московский футбольный клуб «Спартак» показал крупнейшие потери за 17 лет. Чистый убыток клуба увеличился почти в два с половиной раза — это без малого 2 млрд руб. Такие цифры приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные своей системы анализа рынка. К каким последствиям для футбольного клуба могут привести эти потери Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Про убытки футбольных клубов на фоне пандемии сказано много. Цифры потерь порой приводят сумасшедшие, но это не мешает клубам, даже не самым богатым, приобретать новых игроков и платить серьезные зарплаты. В том же «Спартаке» заработки игроков сейчас такие же, как и до пандемии. Сокращение оплаты труда, конечно, было, но краткосрочное. Соболев как получал около €2 млн, так и получает, Жиго как зарабатывал около 3 млн в той же валюте, так и зарабатывает.

Вообще, владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что платить по контрактам нужно в любом случае: «Самое главное, что должен делать работодатель, если у него есть такая возможность, — это платить зарплату, чтобы люди не чувствовали себя лишенными средств к существованию. Поэтому у таких больших компаний, как наша, конечно, есть деньги для того, чтобы выдержать шторм, который мы сегодня наблюдаем. Все хотят, чтобы ситуация вернулась на круги своя и мы начали жить так, как жили до коронавируса».

Возможно, в дальнейшем руководство «Спартака» будет учитывать эти убытки, хотя и сейчас понятно, что команда, претендующая на чемпионство, в наших реалиях должна собирать лучших и прописывать в контактах серьезные суммы, причем в евро. Так что футболисты вряд ли заметят показанные клубом убытки, и это касается не только игроков «Спартака». Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уверяет, что у РФС финансовых проблем тоже не будет: «По тем контрактам, которые были заключены, сокращения размеров финансирования не произошло.

Со всеми нашими партнерами мы сможем не только продлить контракты, но и расширить формат и спектр нашего сотрудничества».

Подобное возможно, потому что практически весь футбол финансируется из государственного бюджета. С одной стороны, это дает возможность руководителям многих клубов не падать в обморок при виде убытков, с другой — если ничего не измениться, то о футболе как о бизнесе в нашей стране можно забыть, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Конечно, все завязано на нашей экономике. Футбол в подавляющем большинстве стран — это еще и бизнес. Мы в России не можем говорить об этом спорте как о бизнесе, если он финансируется государством. Поэтому, конечно, я бы хотел услышать о том, что, может быть, будет намечена какая-то реформа по выведению этого спорта за пределы госбюджета».

Так что наш футбол ждет кризис только в том случае, если всю российскую экономику всерьез начнет трясти. Если же обойдется, то убытки клубов будут проблемой либо государственных, либо, как в случае со «Спартаком», крупных частных концернов, которые фактически содержат наш футбол.