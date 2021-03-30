СВР обвинила Евросоюз в дискредитации «Спутника V»

Евросоюз принимает меры для дискредитации российской вакцины, говорится в заявлении на сайте Службы внешней разведки (СВР). Так ведомство отреагировало на несколько высказываний по поводу «Спутника V» со стороны представителей Брюсселя.

«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится по­мочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездо­ровую" активность России и принять срочные меры по дискреди­тации созданной российскими учеными вакцины»,— говорится в заявлении, подписанном руководителем пресс-бюро СВР Сергеем Ивановым. Ведомство считает, что некоторые представители ЕС стремятся «безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России».

Так СВР отреагировала на заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона, который считает, что Брюсселю не нужен «Спутник V». Также в комментарии упоминается глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер, по мнению которого ЕС нужно затянуть с регистрацией российской вакцины до июля или августа, чтобы предприятия стран Запада смогли расширить производство.

«А только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновни­ки, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерче­ский интерес? Не секрет, что за такую позицию западные производители вакцин, пусть даже не всегда удачных, готовы дорого заплатить. Возможно, это и является основным стимулом для от­ветственных лиц в руководстве ЕС»,— считает представитель СВР. Также ведомство задается вопросом, имеют ли эти лица из числа руководителей моральное право занимать свои посты. «Ответ на него могут дать только оставшиеся без меди­цинской защиты граждане еэсовских государств и правоохранительные органы этих стран»,— говорится в сообщении.

Ранее Белый дом заявлял о попытках Москвы использовать «Спутник V» для достижения целей в дипломатии, а МИД Франции называл препарат инструментом пропаганды. Кроме того, страны Запада обвиняют Россию в кампании по дезинформации по поводу вакцин.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Две страны--члена ЕС, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V», о возможности его закупки также говорили Германия и Италия. Еврокомиссия не исключала закупку «Спутника V» в ЕС.

Об интересе к российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник V" проверяют на штаммы и геополитику».