СВР обвинила Евросоюз в дискредитации «Спутника V»

Евросоюз принимает меры для дискредитации российской вакцины, говорится в заявлении на сайте Службы внешней разведки (СВР). Так ведомство отреагировало на несколько высказываний по поводу «Спутника V» со стороны представителей Брюсселя.
«Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда Россия, используя свои достижения в борьбе с инфекцией, стремится помочь другим странам и, что особенно ужасно, может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они пытаются пресечь эту "нездоровую" активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины»,— говорится в заявлении, подписанном руководителем пресс-бюро СВР Сергеем Ивановым. Ведомство считает, что некоторые представители ЕС стремятся «безоговорочно следовать в фарватере жестких установок Вашингтона в отношении России».
Так СВР отреагировала на заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона, который считает, что Брюсселю не нужен «Спутник V». Также в комментарии упоминается глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер, по мнению которого ЕС нужно затянуть с регистрацией российской вакцины до июля или августа, чтобы предприятия стран Запада смогли расширить производство.
«А только ли идеологическими реалиями руководствуются чиновники, подобные Бретону и Гюльнеру, или у них есть и коммерческий интерес? Не секрет, что за такую позицию западные производители вакцин, пусть даже не всегда удачных, готовы дорого заплатить. Возможно, это и является основным стимулом для ответственных лиц в руководстве ЕС»,— считает представитель СВР. Также ведомство задается вопросом, имеют ли эти лица из числа руководителей моральное право занимать свои посты. «Ответ на него могут дать только оставшиеся без медицинской защиты граждане еэсовских государств и правоохранительные органы этих стран»,— говорится в сообщении.
Ранее Белый дом заявлял о попытках Москвы использовать «Спутник V» для достижения целей в дипломатии, а МИД Франции называл препарат инструментом пропаганды. Кроме того, страны Запада обвиняют Россию в кампании по дезинформации по поводу вакцин.
4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Две страны--члена ЕС, Венгрия и Словакия, одобрили применение «Спутника V», о возможности его закупки также говорили Германия и Италия. Еврокомиссия не исключала закупку «Спутника V» в ЕС.
Об интересе к российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник V" проверяют на штаммы и геополитику».