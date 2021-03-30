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Ольгу Филиппову освободили от должности председателя контрольного комитета Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии освободили Ольгу Филиппову от должности председателя государственного контрольного комитета региона. Ранее ее поместили под домашний арест в связи с обвинением в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Источники сообщали, что это связано с ее предыдущим местом работы в управлении Минюста РФ по республике.

Отметим, что ранее Ленинский райсуд Ижевска восстановил в должности председателя ГКК Удмуртии 62-летнего Бориса Сарнаева. Он был уволен в конце 2020 года после решения госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих эту должность с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Позже господина Сарнаева не пускали на работу. 12 марта он опубликовал приказ о своем восстановлении в должности председателя ГКК. В тот же день на сайте госсовета появилась информация, что и.о. председателя ГКК назначена Марина Олюнина.

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