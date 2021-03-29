В Суэцком канале возобновилась навигация

С вечера понедельника, 29 марта, движение по Суэцком каналу в обе стороны возобновлено, сообщила администрация канала. Несколько часов назад, контейнеровоз Ever Given, заблокировавший навигацию на несколько дней, был снят с мели.

«Сегодня с 18:00 по местному времени (19:00 мск) возобновлена навигация по каналу»,— объявил журналистам глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа (перевод по «РИА Новости»). Он добавил, что до утра вторника, 30 марта, через канал планируется провести более 110 судов.

Как уточнил Reuters со ссылкой на египетское телевидение, сейчас очереди, чтобы пройти через канал, ждут не менее 400 судов. Среди них — десятки контейнеровозов, нефтяных танкеров и судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given движение по каналу было заблокировано с 23 марта. По оценкам экспертов, из-за блокировки движения Суэцкий канал ежедневно терял $12–14 млн дохода. 29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. Полностью восстановить навигацию руководство канала планирует к 3 апреля.

О последствиях ЧП для мировой торговли — в материале “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».