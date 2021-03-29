Курский суд отказался восстановить на службе поддержавшего Навального экс-полицейского

Ленинский райсуд Курска отказал экс-полицейскому Руслану Агибалову, уволенному из полиции за видеозапись в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в восстановлении на службе.

«Результат был ожидаемо не в мою пользу. Бой проигран, но не проиграна война, как говорится»,— сказал “Ъ” Руслан Агибалов.

Напомним, он просил суд восстановить его в должности участкового Северо-Западного отдела полиции управления МВД по Курской области. Из ведомства полицейского уволили по отрицательным основаниям: за день до проведения митингов он опубликовал видеозапись, на которой в служебной форме высказался в поддержку арестованного Алексея Навального и других политзаключенных. Полицейский объяснил выступление анализом резонансных уголовных дел против «настоящих патриотов России» — экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, предпринимателя Анатолия Быкова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого (Децл), Максима Марцинкевича (Тесак) и Сергея Доренко.

Бывший майор считает, что его высказывания не заслуживают увольнения. Он просил назначить лингвистическую экспертизу его слов, однако суд этого делать не стал. Экс-полицейский съехал из служебной квартиры.

Подробнее о скандале с Русланом Агибаловым читайте в материале “Ъ” «Экс-участкового выдворяют из квартиры».

Сергей Толмачев, Воронеж