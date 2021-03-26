Уволенный за поддержку Навального курский полицейский съехал из служебной квартиры после иска МВД

Бывший участковый Северо-Западного отдела полиции управления МВД по Курской области Руслан Агибалов, уволенный из ведомства за поддержку оппозиционера Алексея Навального, съехал из служебной квартиры. Как рассказал “Ъ” сам экс-полицейский, он сдал ключи представителям главка до рассмотрения иска о его выселении.

Последние вещи он забрал после первого судебного заседания по его заявлению о восстановлении на службе, которое прошло вчера в Ленинском райсуде. «Все мои ходатайства были отклонены. Я просил провести лингвистическую экспертизу видеозаписи с моим обращением с участием эксперта из Томска,— говорит Руслан Агибалов.— Но суду оказалось достаточно справки об исследовании, сделанной экспертом МВД». Согласно этому документу, видеозапись содержала высказывания, не позволительные для полицейского.

В видеоролике, опубликованном за день до проведения митингов в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, на тот момент майор полиции Руслан Агибалов выразил поддержку политику и политзаключенным. Автор объяснил выступление анализом резонансных уголовных дел против «настоящих патриотов России» — экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, предпринимателя Анатолия Быкова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко. После публикации этой видеозаписи Руслан Агибалов был уволен «по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». Бывший майор, впрочем, считает, что его высказывания не заслуживают увольнения.

Следующее судебное заседание по иску о восстановлении на службе пройдет 29 марта. Истец считает, что оно может стать решающим.

Подробнее о конфликте МВД и Руслана Агибалова читайте в материале “Ъ” «Суд подумает о кадрах в МВД».

Сергей Толмачев, Воронеж