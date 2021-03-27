МИД Великобритании призвал дать Навальному доступ к медицинской помощи

МИД Великобритании призвал обеспечить медицинской помощью российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области. Политик на протяжении последних дней сообщает, что испытывает боли в спине и онемение ноги.

«Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Алексея Навального. Жизненно необходимо, чтобы у него был доступ к медицинской помощи. Мы продолжает призывать власти России к его немедленному и безусловному освобождению, а также к полному расследованию его отравления»,— указано в аккаунте МИД Великобритании в Twitter. Ранее те же требования огласила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. После ухудшения самочувствия Алексей Навальный потребовал ФСИН допустить к нему лечащего врача. ФСИН утверждала, что по результатам обследования 24 марта состояние политика оценивалось как стабильное и удовлетворительное.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что не видит параллелей между сообщениями о состоянии Алексея Навального и историей умершего в СИЗО аудитора Сергея Магнитского. По его словам, Кремлю неизвестно о системных проблемах с медицинской помощью во ФСИН.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».