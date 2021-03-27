Как британцы работают на удаленке и почему американцы любят летать с животными Любопытные сообщения и исследования 22–26 марта

Джаз и метал окрыляют

Интернет-гипермаркет OnBuy выяснил, что фанаты джаза, метала и оперы — самые доброжелательные. Для этого было исследовано 27 самых популярных форумов в соцсети Reddit, посвященных разным музыкальным жанрам. Компания подсчитала, сколько раз в комментариях использовались позитивные слова. Так, при обсуждении джаза меломаны употребляли свыше 18,4 тыс. слов с положительной окраской. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Питомцы на борту

56% американцев в полете скорее согласятся сидеть рядом с животным, чем с маленьким ребенком. Об этом говорится в исследовании портала ValuePenguin об отношении жителей США к питомцам на борту самолета. В последнее время американские авиакомпании все чаще запрещают провоз в салоне животных «для эмоциональной поддержки». Почему жители США любят летать со своими питомцами — в материале “Ъ”.

Удаленная загруженность

Среднестатистический сотрудник в Великобритании делает два перерыва в день на удаленной работе. Несмотря на то что в общей сложности паузы длятся всего 24 минуты, 46% респондентов чувствуют себя из-за этого виноватыми. Каждый десятый никогда не берет тайм-аут. Об этом говорится в свежем исследовании компании OnePoll, проведенном среди 2 тыс. британцев, работающих из дома. Подробнее об удаленке — в материале “Ъ”.

Пир во время пандемии

Американцы с начала пандемии стали сытнее завтракать. Об этом говорит почти каждый четвертый житель США (24%). Самыми популярными блюдами признаны яйца (72%), хлопья (51%) и панкейки (51%). К таким выводам пришла компания The Harris Poll, проведя опрос по заказу General Mills. В исследовании приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних респондентов. Как американцы питаются в пандемию — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Артём Косенок, Евгений Федуненко