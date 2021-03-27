Как питаются американцы в пандемию

Американцы с начала пандемии стали сытнее завтракать. Об этом говорит почти каждый четвертый житель США (24%). Самыми популярными блюдами признаны яйца (72%), хлопья (51%) и панкейки (51%). К таким выводам пришла компания The Harris Poll, проведя опрос по заказу General Mills. В исследовании приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Согласно опросу, плотно завтракающие американцы объяснили свой выбор тем, что у них появилось больше свободного времени (52%). Также по утрам они хотят чаще видеть на столе любимую еду (37%), съесть блюдо, которое сделает их немного счастливее (33%) или напомнит о детстве (24%).

В целом, чуть более половины респондентов (56%) полюбили завтраки еще больше, чем раньше, а 62% заявили, что всегда считали утренний прием пищи самым главным. Кроме того, 59% опрошенных американцев хотя бы раз пробовали типичные блюда для завтрака на ужин, 49% — на обед, а 20% заменили ими десерт.

Три четверти американцев с нетерпением ждут возможности позавтракать в своем любимом ресторане или кафе после снятия ограничений. 36% респондентов хотят, чтобы у них осталась возможность покупать в этих заведениях блюда навынос.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».