Фанаты каких музыкальных стилей самые доброжелательные

Интернет-гипермаркет OnBuy выяснил, что фанаты джаза, метала и оперы — самые доброжелательные. Для этого было исследовано 27 самых популярных форумов в соцсети Reddit, посвященных разным музыкальным жанрам. Компания подсчитала, сколько раз в комментариях использовались позитивные слова. Так, при обсуждении джаза меломаны употребляли свыше 18,4 тыс. слов с положительной окраской. Из них самыми частыми были: «отличный» (4,8 тыс. упоминаний), «хороший» (4,2 тыс.) и «лучший» (1,7 тыс.). Всего на 100 комментариев было 77 позитивных слов.

Любители метала использовали 35,7 тыс. слов с положительной окраской. Самые популярные — «хороший» (8,5 тыс.), «отличный» (6,7 тыс.), «неплохой» (4 тыс.). Всего в ветке было 62 слова на 100 комментариев. Опера также привлекает доброжелательных слушателей, которые, соответственно, использовали 56 слов. В целом при ее обсуждении исследователи нашли 8,6 тыс. позитивных оценок, самой распространенной из которых была «хорошая» (2,2 тыс. упоминаний).

Наименее доброжелательными оказались фанаты дрилла (поджанр хип-хопа), у которых всего 11 положительных слов на 100 комментариев. За ними идут поклонники еще одного ответвления хип-хопа — грайма (22 слова), а также любители драм-н-бейса (24 слова). Чаще всего ненормативную лексику используют поклонники панка (32 таких комментария на 100 сообщений), хип-хопа (25), рэпа (17) и метала (16). Меньше всего ругаются фанаты регги и классической музыки (2), а также фолка (3), транса (4) и оперы (4).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».