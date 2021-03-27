Американцы не против авиаперелетов с животными

56% американцев в полете скорее согласятся сидеть рядом с животным, чем с маленьким ребенком. Об этом говорится в исследовании портала ValuePenguin об отношении жителей США к питомцам на борту самолета. В последнее время американские авиакомпании все чаще запрещают провоз в салоне животных «для эмоциональной поддержки». Речь идет об официально распространенной практике, когда со специальной справкой на борт пускают не только кошек и собак, но и пони, свиней, уток, кенгуру и других животных. Нередко их присутствие приводит к конфликтным и опасным ситуациям. Известны случаи, когда сопровождающая собака кусала бортпроводника, а свинья-компаньон справляла нужду прямо в салоне. Авиакомпания Delta, объясняя запрет, подчеркнула, что за последние пять лет число инцидентов с животными на борту выросло на 85%.

По данным отчета организации Airlines for Americans, в 2019 году более 1 млн пассажиров в США брали в полет животное для эмоциональной поддержки. В исследовании ValuePenguin говорится, что хоть раз это делал каждый пятый американец. Окружающие относятся к такому соседству по-разному: 48% респондентов оно радует, 10% при этом чувствуют себя спокойнее, а каждый пятый, наоборот, может испытывать раздражение, беспокойство или страх. Еще 9% заявили, что у них рискует начаться аллергия. В целом запрет на провоз животных в салоне поддерживают 34% респондентов.

Большинство опрошенных (80%) готовы доплатить за то, чтобы лететь со своим питомцем. Почти половина (44%) ограничится $200, тогда как 24% могут потратить от $200 до $400, каждый десятый — более $400.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».