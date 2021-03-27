Как часто британцы делают перерыв на удаленке

Среднестатистический сотрудник в Великобритании делает два перерыва в день на удаленной работе. Несмотря на то что в общей сложности паузы длятся всего 24 минуты, 46% респондентов чувствуют себя из-за этого виноватыми. Каждый десятый никогда не берет тайм-аут. Об этом говорится в свежем исследовании компании OnePoll, проведенном среди 2 тыс. британцев, работающих из дома.

Более трети опрошенных сообщили, что такие короткие перерывы связаны с большой нагрузкой, еще 28% с трудом находят время на небольшой отдых из-за телефонных звонков и онлайн-совещаний. Кроме того, британцы боятся не успеть сделать работу вовремя (27%) и выглядеть бездельниками в глазах начальства (24%). В итоге респонденты чувствуют себя уставшими (47%), им тяжело сконцентрироваться (40%), они становятся раздражительными (37%). Почти каждый четвертый (24%) признает, что часто допускает в работе ошибки.

Исследование также показало, что в среднем первый перерыв британцы делают в 11:45 утра. Чаще всего респонденты берут тайм-аут, чтобы попить (57%), сходить в туалет (38%), погулять или побегать (30%). Более четверти (28%) британцев признаются, что на удаленке делают перерывы реже, чем в офисе, а 39% стали дольше работать. После окончания трудового дня респонденты смотрят телевизор (75%), читают журналы и книги (27%) или онлайн-издания (17%).

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