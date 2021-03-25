В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику

В Минске на улице Саперов, прилегающей к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, замечены грузовики для перевозки личного состава, заградительные машины и спецтранспорт для разгона демонстраций, в том числе водометы. Сегодня, 25 марта, в стране празднуют так называемый День воли — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. На прошлой неделе власти страны запретили оппозиции проводить массовые мероприятия, приуроченные к этой дате.

«Оккупированы точки возле Дворца Спорта, кинотеатра "Октябрь", здания Геббельс-ТВ на Коммунистической и Оперного. Нам пишут, что отдельные районы уже патрулируют красауцы: "Бригада из 20 омоновцев и 5 губоповцев в штатском приступила к прочесыванию Лебяжьего"»,— сообщил Telegram-канал Nexta.

25 марта оппозиция готовилась устроить протестные акции после того, как на прошлой неделе Александр Лукашенко назвал имена людей, достойных, по его мнению, занять пост главы государства, когда он освободится в связи с принятием новой конституции. Это генерал Юрий Караев, который в прошлом году, будучи главой МВД, руководил разгоном акций протеста, и губернатор Гродненской области Владимир Караник.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «В Белоруссии оттаяли протесты».