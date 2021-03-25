Кремль: курс рубля не лихорадит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен, что рубль «лихорадит» в ожидании новых санкций США. При этом возможна волатильность чуть выше обычного, считает представитель Кремля. Информацией о возможных сроках введения американских санкций против России Дмитрий Песков не владеет.

В ходе пресс-колла журналисты спросили, когда могут быть введены новые санкции, отметив, что курс рубля и рынок российского долга «лихорадит» в ожидании ограничительных мер. «У Кремля такой информации нет. Я не соглашусь с вами со словом "лихорадить", ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит»,— ответил Дмитрий Песков.

Накануне курс евро превысил 91 руб. впервые с 25 февраля, а доллар почти достиг уровня 77 руб. Ослабление рубля наблюдается из-за ухудшение внешнего геополитического фона. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC согласился с утверждением о том, что его российский коллега Владимир Путин убийца, а также пригрозил жесткими последствиями за вмешательство в выборы.

Кроме того, в начале марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России за применение химического оружия. Сообщалось, что под ограничения могут попасть олигархи и суверенный российский госдолг. Кремль отмечал, что прорабатывает сценарии по защите от новых санкций. Минфин пообещал найти способ профинансировать текущие расходы в случае введения ограничений на госдолг.

О ситуации на российском рынке — в материале “Ъ” «Рубль попал под ожидание санкций».