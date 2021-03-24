Курс евро превысил 91 рубль впервые с 25 февраля

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 91 руб. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 25 февраля.

К 7:46 стоимость евро достигла 91,15 руб. (+0,7%). Доллар торговался на уровне 76,9 руб.

Майские фьючерсы нефти Brent стоят $60,9 за баррель (+0,2%). WTI стоит $57,9 (+0,2%).

Ослабление рубля происходит на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть, которые в условиях расширения карантина в Европе вернулись к уровню $60 за баррель.

Подробнее — в материале “Ъ” «Рубль попал под ожидание санкций».